Иудеи Одессы 25 декабря отмечают праздник Хануки

С 25 декабря по 1 января – Иудейский праздник Ханука («освящение») — праздник свечей, праздник святости и чистоты, праздник победы добра над злом, света — над тьмой.

Во времена Второго Храма маленькая Иудея стала провинцией эллинистической Сирии, в которой правили потомки Селевка. Селевкидов не устраивало, что иудеи живут обособленно и не поддаются влиянию господствующей эллинистической культуры. Сначала хитростью, а потом и силой они пытались насадить свою культуру. Но когда им это не удалось сделать, они вторглись в иудейский Храм и осквернили его — принесли на алтарь свинью, зарезали ее и внесли свиную кровь в святая святых храма. Впоследствии евреи восстали и победили Селевкидов. Они пришли в Храм, очистили жертвенник, вырезали из дерева новую менору (храмовый светильник). Но они нашли лишь один кувшин не оскверненного захватчиками масла и зажгли светильник. И здесь Всевышний сотворил чудо — масла хватило на 8 дней горения — время, необходимое для изготовления нового масла. Поэтому в честь этого чуда ежегодно в еврейских домах зажигают ханукальные светильники. Их ставят на видных местах, чтобы все видели и все помнили — как бы ни старались враги уничтожить свет Всевышнего, всегда найдется сосуд с маслом, что может осветить путь.

Ханука — праздник, который учит людей никогда не впадать в отчаяние.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев страны по случаю Хануки.

Текст поздравления размещен на сайте главы государства.

На Приморском бульваре (возле Потемкинской лестницы) установлен большой девятисвечник в честь праздника Хануки.

Как сообщает Хабад Одесса, самый первый Ханукальный праздник в еврейской общине Одессы встретил Хейдер ХаБаД. В уютном зале торжеств синагоги состоялось Ханукальное шоу «Вечерние чудеса».



От детей садика до старших школьников, все принимали участие в этом чудесном празднике. Дети пели, танцевали, демонстрировали фильмы со своим участием. Для взрослых были проведены красочная викторина с призами и сладкий Ханукальный фуршет.



Редакция Одесса News поздравляет всех, кто отмечает праздник Хануки, и желает доброго здоровья, успехов и жизненного оптимизма.



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