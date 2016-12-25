Депутаты решили вынести за черту Одессы медучреждения с социально опасными больными

Одесский областной совет на своей очередной сессии рассмотрел проект решения о создании за пределами города Одесса коммунального учреждения «Областной центр социально опасных болезней», где будут лечить пациентов, пораженных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами.



Проект переноса из центра Одессы областного противотуберкулезного диспансера и других учреждений пролоббировала группа депутатов облсовета во главе с Анатолием Садовником, сообщает сайт Одесского облсовета.

Перенос из курортной зоны Одессы в пригородный поселок Холодная Балка некоторых коммунальных служб, в том числе противотуберкулезного диспансера, будет осуществлен при поддержке иностранных партнеров медицинских учреждений. Предусмотрено финансирование со стороны местных советов в размере 10-20 процентов.

В открывшемся коммунальном учреждении «Областной центр социально опасных болезней» будут лечить пациентов, пораженных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами, добавил депутат.

Депутаты также обсудили проблему обеспечения медикаментами областной клинической больницы и онкодиспансера. Принято решение безотлагательно выделить этим двум медицинским учреждениям 16 миллионов гривен на приобретение жизненно необходимых медикаментов.



Comments

comments