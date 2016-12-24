Самолёт с ранеными АТОшниками не долетел до Одессы

Медицинский самолёт с ранеными в зоне АТО военными, перевозивший их с госпиталя в Днепре, не долетел до места назначения — Одессу, а экстренно приземлился в Виннице.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что виной тому — сильный туман.

«В результате погодных условий самолет направили в Винницу. Туда привезли 12 раненых — преимущественно с минно-взрывными травмами средней тяжести. Таким образом, за последнюю неделю в винницкий военный госпиталь доставили уже 28 бойцов — все они со Светлодарской дуги».

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