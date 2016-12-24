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АнонсыОдесские новости 24.12.2016 14:03
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Празднование католического Рождества в Одессе

Сегодня католики Одессы отмечают Рождественский сочельник.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в городе запланирован ряд интересных новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

Сегодня, в частности, в одесской Кирхе открывается благотворительная рождественская ярмарка. Пройдёт рождественский мастер-класс для детей, а вечером, в 18 часов Богослужение «Святого вечера».

25 декабря время работы ярмарки с 10:00 до 22:00. Её гости смогут побывать на Рождественском концерте «Юные скрипачи Одессы» и органном концерте.

26 декабря гостям и жителям города будет предложено побывать в 15 часов на концерте “Pracht-Ensemble”, а в 19:00 — на благотворительном концерте «Опера во благо».

27 декабря в Кирхе в 16:00 вокально-органный концерт, а 28 декабря в 18:30 выступление хора Народной церкви.

29 декабря после вечерней молитвы в 19 часов вечера состоится концерт Елены Войнаровской.

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