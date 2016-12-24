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Главные новостиОдесские новости 24.12.2016 10:29
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Одесская облгосадминистрация подаст в суд на облсовет

Одесская облгосадминистрация намерена обжаловать в суде и добиться отмены бюджета области на 2017 год, принятого 23 декабря 8 сессией облсовета 7 созыва на основе неправомерно скорректированного аппаратом облсовета проекта документа.

Об этом сообщила на созванной пресс-конференции после завершения сессии исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

«Приходится констатировать, что чуть ли не каждый второй вопрос на сессии Одесского областного совета вносили сегодня без должного согласования с соответствующими департаментами ОГА и профильными комиссиями, что противозаконно. А хуже всего, что поправки, внесенные бюджетной комиссией ночью перед сессией, тоже не согласованы с профильным департаментом облгосадминистрации. К тому же Департамент финансов ОГА не дал своего заключения к проекту областного бюджета, хотя эта норма действующего законодательства является обязательной для исполнения. Поэтому будем обжаловать в суде решение облсовета о бюджете-2017 — пусть судьи дадут оценку законности принятого решения», — отметила Бобровская.

По словам и.о. председателя ОГА, в принятом решении об областном бюджете можно найти странные вещи. Для примера, «вместо ремонта Украинского музыкально-драматического и Театра юного зрителя аппаратом облсовета запланирована вставка окон на лестничных пролетах в жилом доме города Черноморск, ремонт крыш в Одессе» и тому подобное.

Как уточнила Бобровская, «бюджет развития области в 2016 году был выполнен лишь наполовину, что свидетельствует о некомпетентности специалистов облсовета, в частности коммунального предприятия «Облтрансстрой», которое с нынешнего года вместо облуправления капитального строительства выполняло работы во всех соцучреждениях. Например, освоение капиталовложений на объектах капитального строительства (школы, дошкольные заведения и другие объекты) составил в 2016 году всего 37%, то есть больше половины из ассигнованных 187 миллионов гривен не освоено».

Действия аппарата Одесского облсовета, который существенно скорректировал и не согласовал со специалистами облгосадминистрации проект решения об облбюджете на следующий год, подвергла критике и руководитель Департамента финансов облгосадминистрации Марина Зинченко.

«Облгосадминистрация разработала бюджет области в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, оставив в нем часть средств бюджета развития нераспределенным, чтобы можно было в начале года оплатить работы, начатые в 2016 году. Однако облсовет, который в ночь перед сессией внес существенные коррективы в проект решения, распределил 300 миллионов гривен на свой лад. Причем меня даже не пригласили на заседание бюджетной комиссии, где принимались так называемые поправки к проекту, которые полностью перекроили бюджет», — отметила Зинченко.

В итоге может случиться так, отметила она, что «области придется жить по старому бюджету, тратя 1/12 средств по смете 2016 года в каждом месяце следующего года, пока не будет принят законный бюджет».

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