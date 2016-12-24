Кивалов назвал принятый бюджет петлей на шее людей

Одесский нардеп Сергей Кивалов из партии «Оппозиционный блок» считает принятый бюджет на 2017 год «людоуничтожительным».



Об этом он сообщил у себя на «Фэйсбуке».

«Я понимаю эйфорию авторов бюджета. Ведь теперь они смогут реализовать все свои аферистские схемы, освободить от высоких налогов принадлежащий им лично бизнес, поддержать несколько «своих» аграрных предприятий, поставив за черту выживания аграрный сектор страны, как таковой и «высосать» из народа последние соки», — написал он.

Народный депутат считает, что принятый бюджет — это зачистка страны от пожилых людей.

«Эти жалкие объедки, которые они бросили пенсионерам и бюджетникам со своего барского стола, не только не упростят жизнь граждан, а сделают ее гораздо сложнее. Те 10%, на которые поднимут пенсии, окончательно убеждают в том, что в Украине реализуется план по зачистке страны от пожилых людей. Иначе как объяснить, что теперь прожиточный минимум, который правительство изуверски назвало «биологическим прожиточным минимумом», практически в два раза больше, чем минимальная пенсия?! Это – дискриминация по возрастному и социальному признаку. Может, кто-то знает способ, как, получив пенсию больше на 10%, заплатить коммуналку, которая выросла минимум на 80%?», — негодует нардеп.

«Замечу, что для сектора культуры, науки и образования, этот бюджет – катастрофа. Не вдаваясь в законодательные дебри можем четко констатировать: «бедный студент» — теперь не образное выражение, а реальное, отражающее сущность украинского студенчества. Ведь теперь число студентов, получающих стипендии, резко сократится. Шанс, и то призрачный, на получение стипендии, получат лишь нищие и блестящие студенты», — пишет С. Кивалов.

«Все усилия правительства направлены на уничтожение своего же народа. Везде – сплошная показуха и подводные камни. Для себя – каменные дворцы, а для людей – песочные замки. Принятый бюджет-2017 – это даже не бюджет проедания. Это квэст: «Выживи без денег», — резюмировал нардеп.

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