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Одесские новости 24.12.2016 11:41
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Быть или не быть в Одессе улице космонавта Терешковой?

Специалисты Украинского института национальной памяти подтвердили правомерность переименования в Одессе улице Валентины Терешковой на Героев Крут в соответствии с требованиями закона о декоммунизации.

Об этом одесский общественный деятель Сергей Солтасюк сообщил в Facebook. Он также опубликовал фотокопию письма от председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
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«Объекты топонимики Украины, названные в частности в честь Валентины Терешковой — лица, занимавшего руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, подлежат обязательному переименованию. Сейчас Терешкова является действующим депутатом Государственной думы РФ 6 созыва от правящей партии «Единая Россия», голосовал за аннексию Крыма, за разрешение Государственной думы президенту РФ вводить российские войска на территорию Украины и поддерживает захватническую политику руководства России в отношении Украины, ставя под сомнение ее суверенитет и территориальную целостность», — говорится в письме, подписанном руководителем УИНП.

Солтасюк напомнил, что после выполнения закона «О декоммунизации» бывшим главой Одесской ОГА и подписания соответствующего распоряжения, которое было наработано рабочей группой, народный депутат от Оппозиционного блока Николай Скорик подал судебный иск с требованием сохранения на карте города улицы Валентины Терешковой.
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