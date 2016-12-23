В Подольске Одесской области задержан аферист в деле незаконной выдачи страховых полисов

Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с представителями прокуратуры и национальной полиции в г. Подольске Одесской области предотвратили незаконную деятельность по выдаче страховых полисов.



Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Оперативники, располагая информацией о схеме оформления и использования поддельных страховых полисов на транспортные средства, в т.ч. пересекающие границу, остановили и обыскали автомобиль с надписью «Страхование».

Как отмечается, » в ходе обыска авто выявлено и изъято бланки страховых компаний, протоколы проверки технического состояния транспортного средства, заполненные копии страховых полисов, заполненные акты выполненных работ, бланки сообщений о дорожно-транспортных происшествий, талоны страхования и денежные средства на сумму 950 гривен.Также были проведены обыски по месту жительства и бывшего проживания нарушителя, где обнаружена документация страховых фирм».

Оказалось, что задержанный гражданин не является страховым агентом и не имеет юридических прав осуществлять деятельность, связанную с выдачей страховых документов.

Ведётся следствие.

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