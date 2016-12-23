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Одесские новости 23.12.2016 10:41
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В Одесской области спасатели вытаскивали авто из болота и кювета

В Службу спасения «101» пришло сообщение, что за пределами с. Триграды Окнянского района застрял автомобиль в болоте, а на автодороге Беляевка-Маяки авто попало в кювет.

Об этих событиях 22 декабря сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Как отмечается, водитель автомобиля марки «Мерседес» не справился с управлением и заехал в болото, откуда спасатели с помощью буксировочного троса вытащили на твёрдую поверхность.

Та же технология спасения была применена и в случае с автомобилем «Honda akord», попавшим в кювет.

Пострадавших в обоих случаях нет.

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