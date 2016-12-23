Творческие коллективы Одессы и области дали военнослужащим предновогодний концерт

Накануне рождественских и новогодних праздников творческие коллективы Одесской области подарили концерт военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в концертной программе, проходившей в 59-м доме офицеров, приняли участие хореографические ансамбли «Днестр», «Акварель», «Ариэль», вокальный ансамбль «Шаг к звёздам», порадовавшие военных народными, современными танцами и патриотическими песнями.









В зимние праздники военнослужащих Одессы и членов их семей ждёт ещё целый ряд концертов творческих коллективов.



Фото: МОУ

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