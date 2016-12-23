С понедельника Тираспольская площадь в Одессе открыта для движения трамваев

На Тираспольской площади в Одессе на следующей неделе планируется запуск работы трамвайных маршрутов №15 и №21.

По сообщению официального сайта города «Одесса», такое решение принято 23 декабря 2016 года мэром Одессы Геннадием Трухановым на выездном рабочем совещании по капитальному ремонту Тираспольской площади, где состоялся пробный запуск движения трамвая по новоустановленным рельсам.







«Первый запуск вагона мы сделали. За выходные накатаем необходимый километраж в тестовом режиме. Оставшийся фронт работ на разворотном кольце не мешает движению трамваев по маршрутам №15 и №21. Их можно будет запустить уже с начала следующей недели», — сказал директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.



Директор КП «ОГЭТ» отметил, что разворотное кольцо трамваев на Тираспольской площади – самое нестандартное в Одессе. Для обеспечения необходимой стыковки рельсов все части монтировались и гнулись индивидуально непосредственно на месте. Здесь также оборудованы новые стрелочные переводы. После завершения всех работ на разворотном кольце стрелки будут работать в автоматическом режиме.





«По мере укатки рельсов шпалы будут подсыпаться щебнем и только после этого будет завершено оборудование основания и укладка оставшейся гранитной брусчатки. Далее – запуск автомобильного движения по Тираспольской площади», отмечается пресс-службой мэра.



В связи с началом курсирования трамваев по Тираспольской площади КП «Одесгорэлектротранс» обращается ко всем автолюбителям с просьбой не парковать автомобили на трамвайном полотне по ходу следования трамваев.

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