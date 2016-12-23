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Одесские новости 23.12.2016 15:20
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Одесскому судье угрожали расправой

Сотрудники Приморского отдела полиции Одессы расследуют уголовное производство по факту угроз и нападения неизвестных лиц в балаклавах на судью Приморского райсуда города, произошедших в здании суда.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка полиции.

«В полицию поступило заявление судьи Приморского райсуда Одессы о том, что неизвестные мешали ему пройти на следующее судебное заседание в зал, который находится на первом этаже административного здания суда. Установлено, что по окончании судебного заседания судья спускался со второго этажа в другой зал, расположенный на первом этаже. В это время группа лиц перекрыла ему проход и угрожала физической расправой», — отметили в полиции.

В полиции подробности нападения не разглашают.

Однако, одесские СМИ связывают открытие уголовного производства с рассмотрением судьей Анатолием Дерусом дела о грабеже. Неизвестные якобы нанесли ему удар по голове в коридоре суда, когда рядом не было ни представителей охраны, ни полиции. Пострадавшему вызывали машину «скорой помощи».

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