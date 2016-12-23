Одесский боксёр Ломаченко может выйти на ринг против кубинца Гамбоа

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что рассматривает поединок украинца с кубинским боксером Юриоркиом Гамбоа.

Об этом сообщает ХSport.

«Бой с Салидо остается нашим приоритетом. Но есть также вероятность боя с Гамбоа. Это был бы очень интересный бой. Собственно, Салидо и Гамбоа — два наиболее вероятных варианта для Ломаченко, — сказал Боб Арум. — На прошлой неделе Василий был у меня дома. Он признался, что заинтригован возможностью сразиться с Гамбоа. Это был бы хороший бой».



Ранее Арум заявлял, что бой Ломаченко с Орландо Салидо практически решенный вопрос.

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