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Главные новостиОдесские новости 23.12.2016 18:13
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Мэр Одессы отметил новоселье с пятью детьми

23 декабря 2016 года мэр Одессы Геннадий Труханов вручил ключи от отремонтированного дома по улице Тимошенко, 34 одесской семье Зеховых-Витюк, в которой воспитываются 5 приемных детей, и отметил с ними новоселье.

Об этом сообщает официальный сайт города «Одесса».

«Это самый лучший новогодний подарок для всей нашей большой семьи. До этого мы ютились в трехкомнатной хрущевке с неимоверно маленькой кухней. Сегодня мы, наконец-то, можем собраться всей семьей на кухне, за одним столом, и еще остается много места. Кроме того, у каждого появился свой уголок. Огромным подспорьем, конечно, станет большая придомовая территория и возможность выращивать овощи и фрукты», — поделилась своими впечатлениями мама семейства Антонина Витюк.

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Отмечается, что кроме капитального ремонта, помещения были оборудованы всей необходимой мебелью и автономным отоплением.
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Во дворе проведено благоустройство, установлены новое ограждение с автоматическими воротами и большая беседка.

«Сегодня крайне необходимо помогать людям, которые берут на себя такую огромную ответственность и воспитывают приемных деток в семье – в любви, порядке и чистоте. Вдвойне приятно, что созданные нами условия вдохновили родителей данной семьи на то, чтобы взять еще воспитанников», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова подчеркнул, что все семьи, в которых воспитываются приемные дети, находятся на контроле службы по делам детей Одесского городского совета. Город оказывает им всестороннюю помощь, в том числе в улучшении жилищных условий и ремонте жилья.
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