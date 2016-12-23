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Одесские новости 23.12.2016 19:00
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В Черноморке отключат свет 24 декабря

Черноморский РЭС доводит до сведения одесситов, что 24 декабря 2016 года в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено таким потребителям:

Черноморский РЭС

Пос. Мизикевича, ж/м Ульяновка, ж/м «Ч.Хутор», с/о «Виноградарь», с/к «Есения», с/к «9 массив», с/к «Хуторок», Крематорий, Таировское кладбище, ГРС-3, АГК «Школьный»,СПД «Васка», СТО «Маршал», г/к «Ветеран», СТО«Дилижансмоторс», ПСТ «Сталь», ООО «Гранит», «Флорай», кафе-бар, Конно-спорт. клуб «Эскадрон», АЗС «Лукойл», ООО «Бальга-ЛТД», ООО «Эногруп», ЧП Буданцова (склад), Столярный цех, ООО «Гранд Дюк», Торгово-бытовой комплекс, офисный центр ООО «ЮТК», СТО, ООО «Южное», Автотранспортная лаборатория, магазин ЧП «Виноград-Агра-Кубей»
с 08:00 до 14:00

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