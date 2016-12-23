Новый год в Одесской компании - PEOPLE-cafe Одесса 2017

Одесские новости 23.12.2016 20:02
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«Киноёлка-2017″ пришла в Одесский театр музкомедии

В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного состоялось праздничное мероприятие «Киноёлка — 2017» для более 1000 детей социально незащищенных категорий Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Как отмечается, праздник был организован службой по делам детей облгосадминистрации, управлением по делам семьи молодежи и спорта, управлением культуры совместно с Одесской киностудией.
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С наступающими новогодними и рождественскими праздниками детей поздравили временно исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, президент фестиваля Андрей Зверев и певец Олег Скрипка.
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Лидер культовой группы «Вопли Видоплясова» выполнил несколько композиций. Во время исполнения композиции «Страна грез» музыкант попросил присутствующих в зале включить подсветку своих мобильных телефонов и поднять их над головой, как это делают на концертах. «Пусть наверху увидят наши огни и подарят Украине мир и благодать», — сказал исполнитель.

Также маленьким зрителям были продемонстрированы два отечественных мультфильма «Щедрик» и «Никита Кожемяка».

Все дети получили от Одесской областной государственной администрации книги и сладости.
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