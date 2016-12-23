Капитан арестованного танзанийского судна предстанет перед одесским судом

Военная прокуратура Южного региона Украины привлекла к уголовной ответственности капитана танзанийского судна «Sky Moon», незаконно заходившего в закрытые порты Крыма.

Как информирует пресс-служба военной прокуратуры ЮРУ, капитану судна «Sky Moon», гражданину Сирии, сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему угрожает до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования подтверждено: танзанийское судно в 2016 году 8 раз заходило в крымские порты Керчи, Феодосии, Севастополя, откуда в нарушение действующего украинского законодательства перевозило в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

Также с 21 декабря 2016 года Приморский райсуд г. Одессы начал рассмотрение жалоб адвокатов компании судовладельца, которые стремятся отменить наложенный судом арест на судно нарушителя.

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