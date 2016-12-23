24 декабря в Кафедральном соборе Св. Павла (Кирха) состоится традиционная Рождественская ярмарка

С 24 по 30 декабря в Кафедральном соборе Св. Павла (Кирха) состоится традиционная Рождественская ярмарка.



Об этом сообщает официальный сайт города «Одесса».

Отмечается, что одно из центральных действ этого года состоится 29 декабря – единственный «Рождественский концерт» Елены Войнаровской в Кирхе (от проекта Kotofestsoundneo).

На уже полюбившейся одесситам ярмарке можно будет приобрести рождественскую выпечку, купить эксклюзивные подарки и сувениры ручной работы к новогодним праздникам и Рождеству от одесских мастеров, попробовать традиционные немецкие угощения и поучаствовать в благотворительных концертах.

Торжественное открытие ярмарки состоится 24 декабря в 16.00.



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