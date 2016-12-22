В Украине разработан миномёт без пороха

В Харьковском политехническом университете разработали газодетонационный миномет, не имеющий аналогов в мире.

Об этом сообщает 5 канал.

«Как объясняют его разработчики, газодетонационный миномет стреляет тише, чем его артиллерийский аналог. С помощью нового устройства мина попадает в цель без использования порохового заряда. Вместо этого применяют технологию смеси кислорода и газа», — говорится в сообщении.

Новинку опробовали на полигоне в Харьковской области. Дальность полета снаряда составляет от 10 метров до 1,5 километра.

«Пороховые заряды, прежде всего, стареют, теряют свои баллистические характеристики – газодетонационный снаряд создается непосредственно перед выстрелом, он стабилен», — рассказывает начальник кафедры химии факультета военной подготовки НТУ «ХПИ» Александр Сакун.

Это, по его словам, дает возможность изменять дальность выстрела без изменения угла повышения миномета.

«Может противник где-то скрыться за какими-то сооружениями. И здесь у нас нет средств, в этом случае мы миномет применяем следующим образом: это будет стрельба полупрямой наводкой, то есть мы с помощью танкового прицела измеряем дальность, датчики, которые есть на машине, измеряют текущий угол миномета по отношению к земной поверхности, автоматически компьютер рассчитывает мощность выстрела, и на эту дальность делается выстрел – таких функций нет ни у кого», – подчеркнул начальник кафедры бронетанкового вооружения и военной техники факультета военной подготовки НТУ «ХПИ» Константин Коритченко.

Устройство пока экспериментальное, однако харьковские ученые надеются, что военные оценят его боевые возможности.

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