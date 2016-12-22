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Одесские новости 22.12.2016 20:59
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В Одессе проверяют пшеницу и яблоки перед отправкой в Индонезию

В рамках сотрудничества с Индонезией Одесская контрольно-токсикологическая лаборатория в 2016 году провела анализ 396 образцов пшеницы и 23 образцов яблок.

Как сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, такая работа проведена в соответствии с требованиями Республики Индонезия, получающей украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Отмечается, что выполненные анализы образцов пшеницы соответствуют 1,95 млн т пшеницы и более 140 т яблок, ввезённых в Индонезию в этом году.
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Регистрацию на проведение анализов сельхозпродукции Министерство сельского хозяйства Индонезии дало Одесской лаборатории на 3 года — до 21 января 2019 года.

Это позволит отечественным производителям расширить свои экспортные возможности и стимулировать их повышать качество продукции и модернизировать производство в соответствии с международными требованиями.
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Фото: Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

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