В Одессе проверяют пшеницу и яблоки перед отправкой в Индонезию

В рамках сотрудничества с Индонезией Одесская контрольно-токсикологическая лаборатория в 2016 году провела анализ 396 образцов пшеницы и 23 образцов яблок.

Как сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, такая работа проведена в соответствии с требованиями Республики Индонезия, получающей украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Отмечается, что выполненные анализы образцов пшеницы соответствуют 1,95 млн т пшеницы и более 140 т яблок, ввезённых в Индонезию в этом году.



Регистрацию на проведение анализов сельхозпродукции Министерство сельского хозяйства Индонезии дало Одесской лаборатории на 3 года — до 21 января 2019 года.

Это позволит отечественным производителям расширить свои экспортные возможности и стимулировать их повышать качество продукции и модернизировать производство в соответствии с международными требованиями.



Фото: Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Comments

comments