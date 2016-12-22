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Одесские новостиУкраинские новости 22.12.2016 17:26
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Поезд Единения Украины «Трухановская Сечь» прибыл в Одессу

21 декабря в рамках Всеукраинской акции в Одессу прибыл «Поезд единения Украины «Трухановская Сечь».

Как сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ, вчера прибывшие участники Акции посетили Западную военно-морскую базу Военно-Морских Сил Украины. Среди участников акции — волонтеры, общественные активисты, священнослужители, студенты, военнослужащие, которые объединились с целью оказать помощь во взаимопонимании между жителями разных уголков Украины.

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Военные моряки Одессы показали гостям корабли флота, обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности украинских ВМС.

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В этот же день участники Всеукраинской акции встретились с курсантами Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия», учащимися средних школ №№35, 117, побывали в учебно-воспитательном комплексе №90, Одесском национальном политехническом университете и детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория».

В Одессе участников акции также познакомили с деятельностью Одесского городского центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост № 1»,

По сообщению официального сайта города «Одесса», «в ходе визита участники акции провели в учебных заведениях концерты, дискуссии с молодежью, лекции, разнообразные творческие мастер-классы и вручили детям и военным подарки ко Дню Святого Николая».

Акция проходит при поддержке Украинской железной дороги Министерства инфраструктуры Украины.

Для справки. Всеукраинская акция «Поезд Единения Украины» инициирована волонтерами и общественными деятелями в рамках реализации программы Президента Украины по поддержке национального единства. Первый агитационный поезд «Трухановская Сечь» из Киева на восток Украины отправился 20 апреля 2016 года. Второй волонтерский поезд курсировал с 21 по 26 мая этого года из Киева до городов Луганской области, а третий путешествовал из Киева до западных городов Украины с 20 октября по 6 ноября 2016 года. При поддержке Украинской железной дороги 12 декабря из Киева на юг страны с патриотической миссией отправился четвертый поезд Единения Украины «Трухановская Сечь». 22 декабря поезд покидает Одессу.

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