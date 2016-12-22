Одесские правоохранители задержали 90 ящиков сигарет, переправлявшихся лодкой с Молдовы

Пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления совместно с СБУ и ГФС Украины задержали груз, состоявший из 90 ящиков сигарет, ввозимых контрабандным путём.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что 21 декабря на Кучурганском лимане, вблизи населенного пункта Граденицы Беляевского района Одесской области, правоохранителями была задержана лодка с двумя гражданами Республики Молдова. Они переправляли 45 ящиков сигарет с молдавской территории. На украинском берегу лимана их уже ждали два гражданина Украины, рядом с которыми обнаружено ещё 45 ящиков сигарет «Прима» молдавского производства.









Задержанные ответят перед судом, а табачные изделия изъяты в установленном порядке. Сумма их оценки составляет более 350 тысяч гривен.

Comments

comments