Одесская «майдановка» назвала конкурс на должность главы ОГА «замыливанием глазок»

Активистка «Евромайдана», руководитель Одесского кризисного медиа-центра Алёна Балаба назвала конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации «замыливанием глазок европейским и американским донорам».



Так Балаба прокомментировала победу на этом конкурсе бывшего одесского чиновника Максима Степанова, сообщает Таймер.

«Максим Степанов работает директором государственного полиграфкомбината «Украина», который изготавливает бланки официальных документов. Во время президентства Леонида Кучмы он был заместителем главы Налоговой администрации. А ещё ранее — заместителем гендиректора ДК «Торговый дом «Газ Украины»» НАК «Нафтогаз». Круговорот «лайна» в природе», — написала «майдановка» на своей странице в соцсети Facebook.

«Х…ня все ваши конкурсы от власти и замыливание глазок европейским и американским донорам», — сетует Балаба, добавляя, что от всех этих конкурсов и «картинок демократии» вместо самой демократии «запахло 2010 годом».

«Отчётливо так и противно. Кто не помнит: «рыги» (так Балаба называет представителей Партии регионов — ред.) пришли к власти на ошибках, ссорах и «распилах» «революцийной влады». Те тогда думали, что пришли навечно и могут «зарабатывать» долго и безболезненно», — огорчается активистка «Евромайдана».

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