Одесситка Катя Пескова — в суперфинале «МастерШеф-6″

После эфира 21 декабря на проекте телеканала СТБ «МастерШеф-6″ осталось двое участников, среди которых — одесситка Катя Пескова.

Об этом сообщает телеканал СТБ.

Тернистым был путь нашей землячки на последних ступеньках к суперфиналу. Вначале пришлось соревноваться в четвёрке лучших, чтобы набрать как можно больше «кулинарных звезд». Как всегда, блюда разной сложности скрывались под коробками-загадками, поэтому участникам следовало проявить интуицию.



У Кати сгорели несколько коржей для мильфея, поэтому в нем не было столько слоев, сколько нужно. От понимания того, что она — «королева десертов» — не смогла приготовить простой мильфей, у Кати случилась истерика.



Со второй попытки у Кати вышел мильфей, и она взялась за торт «Шварцвальд».



В последнем конкурсе перед суперфиналом шоу «МастерШеф–6» белые кители были готовы показать все, на что способны. Кроме шанса побороться за титул победителя шестого сезона, кулинаров вдохновляла мысль о призовой награде в виде полумиллиона гривен, а также путевки в элитную французскую школу Le Cordon Bleu.

Судьи разбили участников на две команды: Олег и Лена против Кати и Асмик. Последние обрадовались возможности поработать вместе. Для поддержки кулинаров в студию пришла вся 20-ка шестого сезона.



Когда бывшие соперники заняли свое место на балконе, в павильон зашли еще одни неожиданные гости — родственники участников.

Судьи объяснили задание: нужно было приготовить ужин для звезд всех сезонов «МастерШефа», а в качестве кулинарного подмастерья использовать родных и близких, но подпускать их разрешалось только к холодному цеху (все основные процессы финалисты должны были делать сами).



В команде у Песковой на мойке овощей усердно трудился её младший брат. Хоть мальчику недавно сняли гипс с руки, он делал все возможное, чтобы его сестра могла им гордиться.



Ростбиф, приготовленный Асмик и Катей забраковали — только Евгений Клопотенко эффектно заплатил за него из собственного кармана 400 гривен, чем заставил команду Олега и Лены серьезно заволноваться, ведь именно деньги гостей решали, кто победит в конкурсе и пройдет в суперфинал.

Зато десерт Кати и Асмик оказался на более высоком уровне.



В общем итоге две девушки и стали суперфиналистками.

Кто станет победителем: Асмик Гаспарян из Киева или Катя Пескова из Одессы, узнаем 27 декабря.

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