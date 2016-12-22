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Одесские новости 22.12.2016 13:41
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Одесса занимает последние места в Индексе публичности муниципалитетов

По версии гражданской сети ОПОРА, Одесский горсовет в 2016 году показал низкий показатель публичности.

Так, согласно опросам ОПОРЫ, стабильно высокие показатели публичности в последние годы занимают Ивано-Франковский, Луцкий, Киевский и Винницкий городские советы.

Одесский же горсовет занимает 17 из 22 мест в общем Индексе публичности муниципалитета (49 % опрошенных), в 2014 году этот индекс был выше (51%).

Индекс публичности городского головы Геннадия Труханова составляет лишь 48% (двадцатое место).

Несколько лучше ситуация по публичности исполнительных органов — 14-е место (54%). А по публичности депутатов горсовета — 20-е место или 45%.
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Для справки. Индекс публичности – это общий проект ОПОРЫ и сети партнеров, реализующийся третий год. Его цель — оценить, насколько публично принимаются решения и воплощается в жизнь политика муниципалитетов, и каким является вклад основных субъектов местного самоуправления – городского головы, депутатов и исполнительных органов – в этот процесс.

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