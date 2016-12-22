«Дело 2 мая»: заседание суда перенесено

Обновленная коллегия Малиновского райсуда Одессы не смогла 22 декабря провести очередное заседание по «делу 2 мая» из-за неявки в зал суда двух подсудимых, которым инкриминируют участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Адвокаты подсудимых Александра Дзюбенко и Олега Зайцева объяснили неявку подзащитных на судебный процесс по причине их болезни, сообщает Укринформ.

«Из-за неявки двух подсудимых и некоторых адвокатов коллегия судей постановила перенести заседание суда на 6 января 2017 года», — озвучил постановление председательствующий на процессе судья Виктор Корой.

По его словам, подсудимые должны прибыть на следующее заседание с соответствующими справками медицинских учреждений об уважительной причине неявки в суд. Также должны предоставить объяснения адвокаты, не явившиеся на процесс.

С января следующего года к обвиняемым, которых по ходатайству адвокатов выпустили из СИЗО и которые пропускают заседания без уважительных причин, коллегия будет применять штрафные санкции и принимать решение об изменении меры пресечения.

В свою очередь, прокурор Владимир Дудкевич обратил внимание членов коллегии на то, что «из-за неявки адвокатов и обвиняемых по различным объективным и субъективным причинам сорвана треть из 97 судебных заседаний».

По его мнению, полиции также предстоит обеспечивать явку потерпевших или получить от них заявления о возможности рассмотрения дела без их участия.

Как сообщало издание Одесса News, 2 декабря коллегия судей Малиновского райсуда решила заново рассмотреть резонансное «дело 2 мая» (в части событий на Греческой площади) с учетом обновления своего состава. Такое решение председательствующий на судебном процессе судья Виктор Корой мотивировал заменой одного из членов коллегии из-за болезни.

Для справки. Малиновский райсуд рассматривает обстоятельства совершения преступлений большой группой лиц во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади). Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского «Черноморца», на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы, в столкновениях и пожаре погибли 48 человек и более двухсот получили ранения. Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или других тяжких последствий) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакауов и Мефёдов находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.

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