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Главные новостиОдесские новости 22.12.2016 09:04
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Будущий губернатор Одесчины обнародовал возможный состав своей команды

Максим Степанов, назначение которого на должность председателя Одесской облгосадминистрации одобрил Кабмин, обнародовал заявление о членах команды, которых он намерен пригласить на работу в ОГА.

Об этом сообщил Укринформ.

«Открытый конкурс состоялся 20 декабря, показал, что на сложную, тернистую и поэтому чрезвычайно интересную и почетную работу председателя Одесской облгосадминистрации претендовали немало достойных людей. Первыми своими шагами на этом посту я вижу формирование команды профессионалов и достойных доверия одесситов людей с целью восстановления эффективной вертикали власти в регионе», — цитирует заявление Степанова руководитель пресс-службы ОГА Анна Филимонова.

Как отметил Степанов, он уже имеет на примете нескольких людей, которых будет рекомендовать участвовать в конкурсах на должности его заместителей, глав департаментов ОГА и председателей РГА.

«Буду вести переговоры и рекомендовать принять участие в конкурсе на вакантную должность первого заместителя председателя ОГА безусловному лидеру «зрительских симпатий» по итогам вчерашних событий Александру Остапенко (экс-вице-председателю Одесской ОГА и одному из лидеров одесского Евромайдана — ред.). Уверен, что благодаря его профессионализму и авторитету мы вместе сможем восстановить подорванный имидж главы исполнительной власти в области», — уточнил Степанов.

Еще одним из заместителей новый руководитель ОГА «хотел бы видеть прекрасного политолога, многократного депутата Одесского горсовета, системного оппозиционера Дмитрия Спивака. В роли вице-губернатора по гуманитарным вопросам настоятельно рекомендую специалиста по коммуникациям Зою Казанжи, которая уже придумала мне прозвище «Полиграф Полиграфович». Хочу заметить, что я его воспринимаю не как булгаковского персонажа, а как признание моей нетерпимости ко лжи и как определенный опыт именно в полиграфической сфере — ведь под моим руководством впервые на постсоветском пространстве освоено изготовление биометрических документов».

На роль руководителя департамента экологии и природных ресурсов ОГА Стапанов намерен «рекомендовать принципиального сторонника закона, защитника природы и ученого Ивана Русева».

«Ситуацию с образованием в регионе я могу предложить сразу двум людям, которые доказали свой профессионализм — Александру Золотоносову или Сергею Колебошину», — добавил Степанов.

В то же время он не стал скрывать, что «не хотел бы видеть среди людей, которые принимают те или иные решения в облгосадминистрации, руководителей департаментов здравоохранения и финансов — «всех, кто так или иначе связан с Натальей Чегодарь (экс-вице-председателем ОГА — ред.)»

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