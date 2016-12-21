Жизнь замечательных одесситов: Натан Мильштейн

21 декабря исполнилось 24 года со дня смерти Натана Мироновича Мильштейна (1903-1992), выдающегося скрипача ХХ века.



Как сообщает Одесса News, Натан Мильштейн родился в Одессе, учился в Петербургской консерватории. В 1925 году он навсегда покинул родину и уехал на Запад.

Многие современные музыканты считают Натана Мильштейна лучшим скрипачом прошлого века.

Любовь к скрипке приходила к Мильштейну постепенно. Первое и самое сильное впечатление — детское. Мать повела мальчика на концерт, где выступал другой известный одесский вундеркинд Яша Хейфиц (старше Мильштейна на 2 года). Игра юного виртуоза поразила Натана до глубины души. Но когда он начал серьезно заниматься музыкой у ​​скрипача Петра Столярского (у него в учениках ходили и Яша Хейфиц, и Давид Ойстрах, и Леонид Коган), был несколько разочарован — до того ему казалось, что музыка — такая очаровательная и прекрасная, не требует никаких усилий, а тем более такой титанической работы.

Но, несмотря на это, уже в 1915 году 12-летний Натан выступил солистом на концерте в Одессе, посвященном 50-летию композитора Александра Глазунова. Через год он уже брал уроки у знаменитого музыкального педагога того времени Леопольда Ауэра. Через Ауэра прошли такие замечательные скрипачи как Ефрем Цимбалист, Миша Эльман, и все тот же Яша Хейфиц.

«Вы должны работать над музыкой головой, а не пальцами», — любил повторять Ауэр своим ученикам. Через много лет, уже опытный музыкант, Натан Мильштейн, перефразируя своего учителя, заметит, что «…хорошему музыканту необходимы, прежде всего, темперамент, яркая личность и твердый характер», — и ни слова о технике.

Однако современники Мильштейна вспоминают, что техника у него была уникальная: создавалось впечатление, что игра дается ему удивительно легко, и звуки раздаются сами по себе, без всяких усилий.

В 1921 году Натан Мильштейн знакомится с пианистом Владимиром Горовицем, который вскоре станет его близким другом. Именно с ним Натан через четыре года едет в Берлин на гастроли и там оба музыканты решают не возвращаться на родину с ее неопределенным будущим. В Берлине Мильштейн добился аудиенции у знаменитого бельгийского скрипача и педагога, профессора Брюссельской консерватории Эжена Изаи — молодой скрипач искал себе хорошего учителя. Тот неохотно согласился на встречу, но после того, как услышал «Каприччо» Паганини в исполнении 22-летнего одессита задумался, а потом ответил, что, по его мнению, Натан не нуждается ни в каких учителях.

Благословение Изаи имело огромное значение для Мильштейна и, по его же словам, сыграло решающую роль в его самоощущении как музыканта.

С 1929 года скрипач жил в США, после окончания Второй мировой войны перебрался в Европу и до конца своей 89-летней жизни жил в Лондоне.

Выступать с концертами музыкант перестал только за три года до смерти — помешал перелом руки.

Григорий Пятигорский, блестящий виолончелист, ровесник и друг Мильштейна писал о нем: «Его скрипка сливалась не только с его руками, но и со всем его телом. Натан мог быть только тем, кем он был — необычайным скрипачом».

Comments

comments