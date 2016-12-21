Юрист сельсовета в Одесской области обвиняется в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов

Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил о подозрении юристу Дальницкого сельского совета Овидиопольского района в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в январе 2016 года во время очередной сессии сельсовета юрист принудительно, с применением физической силы, вывел из помещения журналиста газеты, выполнявшего редакционное задание.

Когда на требование секретаря сельсовета и присутствующих корреспондент газеты представился и показал своё удостовренение, юрист отобрал у газетчика видеокамеру и выключил её.

Всего в 2016 году, сообщает пресс-служба, прокуратура направила в суд 3 акта по аналогичным ситуациям, следствие по которым ведётся.

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