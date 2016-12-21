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21.12.2016 08:31
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Верховная Рада приняла «человекоцентричный» Госбюджет-2017

Народные депутаты Украины 21 декабря около 5 часов утра приняли проект Закона Украины №5000 «О Государственном бюджете на 2017 год».

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, соответствующее решение поддержали в целом 274 нардепа.

Согласно проекту, предлагаемый размер доходов — 721,4 млрд грн, расходов — 790,39 млрд грн. Дефицит госбюджета в следующем году составит 3% ВВП против 3,7% ВВП, запланированных на текущий год.

Предполагается, что рост ВВП составит 3% при инфляции 8,1% и курсе 27,2 гривны за доллар. С 1 января 2017 года минимальная зарплата вырастет вдвое — с 1600 до 3200 грн. В Дорожный фонд из бюджета будет направлено 14,2 млрд грн. Фонд сможет аккумулировать средства международных финансовых организаций, что позволит дополнительно привлечь 27,2 млрд грн ($1 млрд).

На развитие сельского хозяйства выделено 5,5 млрд грн, или 1% ВВП от объема производства сельского хозяйства. Из них почти 3 млрд грн планируется направить на дотации малым и средним фермерским хозяйствам. Помощь будет выделяться и на закупку техники, что даст толчок для развития отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

На заседании присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.ъ, который охарактеризовал бюджет-2017 таким образом: «Я хочу подчеркнуть, что это – человекоцентричный бюджет. Мы обеспечили расходы обороны, мы будем строить дороги, поддерживать аграрный сектор, повысим заработную плату учителям, врачам, мы 6 млрд грн выделим средств на лекарства. Украинским пожарным нужна техника, но им нужна и заработная плата, в бюджете мы повысили украинским МЧСникам зарплату с 3 до 5 тыс. грн».

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