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Главные новостиОдесские новости 21.12.2016 09:15
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Посол США в Украине с визитом в Одессе

20 декабря Одессу посетила с рабочим визитом Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что в рамках визита Посол провела рабочую встречу с временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломией Бобровский, на которой были обсуждены вопросы реализации реформ в области.
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Также Мари Йованович посетила Центр обслуживания граждан, который презентовал директор Центра Артур Амиров. Дипломат отметила высокий уровень его организации и заверила, что США и дальше будут способствовать работе центра и других организаций в Украине.
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Фото: ОГА

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