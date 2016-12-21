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Одесские новости 21.12.2016 13:31
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Одесские спортсмены-паралимпийцы стали Президентскими стипендиатами

Указом Президента Украины 563/2016 ряд выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров, в том числе проживающих в Одесской области, получил стипендии Президента Украины.

Указ опубликован на Официальном сайте Президента Украины.

Среди Президентских стипендиатов спортсмены: КАМБУРА Андрей Владимирович – бронзовый призер чемпионата мира 2016 года по вольной борьбе; КАТЫШЕВ Руслан Васильевич – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по легкой атлетике; ЛИНГУР Наталия Валерьевна – чемпионка Европы 2015 года по волейболу; МИНЧЕНКО Сергей Владимирович – бронзовый призер чемпионата мира 2016 года по вольной борьбе; САНЬКИНА Наталия Владимировна – чемпионка Европы 2015 года по стрельбе пулевой (в размере 7 тысяч гривен каждому); ЦЕДРИК Вадим Андреевич – чемпион мира 2015 года по фехтованию на колясках (в размере 12 тысяч гривен),

а также их тренеры: АНТОНОВ Дмитрий Алексеевич – главный тренер сборной команды Украины по борьбе вольной, тренер бронзового призера чемпионата мира 2016 года Минченко С.В.; ВОРОБЬЁВА Любовь Анатольевна – тренер сборной команды Украины по плаванию и тренер чемпионки Европы 2016 года Савцовой В.В.; КОЕВ Георгий Иванович – тренер сборной команды Украины по борьбе вольной и тренер бронзового призера чемпионата мира 2016 года Камбура А.В.; ОРЛОВА Татьяна Георгиевна – тренер сборной команды Украины по легкой атлетике и тренер Катышева Р.В. (в размере 7 тысяч гривен)

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