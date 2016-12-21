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Одесские новости 21.12.2016 17:07
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Одесские пограничники задержали на Дунае рыбака со 120-килограммовой белугой

Одесские пограничники задержали рыбака, возможно, причастного к вылову рыбы ценной породы.

Обб этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства,пограничники отдела «Вилково» Измаильского отряда по информации оперативных подразделений обнаружили рыбака на правсредстве типа «Каюк» на искусственном канале Дуная.

На самой лодке рыбы не обнаружено, но в 20 метрах от неё пограничники нашли белугу длиной 1,8 метра и весом 120 килограммов. Свою причастность к вылову лежавшей на берегу рыбы, кстати, занесённой в Красную книгу, задержанный гражданин отрицал.
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Пограничники на место происшествия вызвали представителей Дунайского биосферного заповедника, Вилковского территориального отделения рыбохраны, полиции и прокуратуры. Был составлен акт обнаружения ценной рыбы, которую доставили в Южный НИИ морского хозяйства и океанографии для проведения соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство.

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