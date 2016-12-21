Найденные одесскими пограничниками похищенные полотна итальянских художников Порошенко вернул Италии

Украина официально передала городскому музею «Кастельвеккьо» города Верона 17 похищенных в 2015 году картин, найденных в мае 2016 года одесскими пограничниками на острове Турунчук в Одесской области.

Участие в церемонии передачи 21 декабря принял Петр Порошенко, сообщает Официальный сайт Президента Украины.

«Ужасная трагедия произошла, когда картины лучших мастеров человечества были украдены из музея города Верона. Думаю, это было, как будто украли часть сердца этого города. Но благодаря эффективному сотрудничеству прокуратуры, следователей, пограничников и других украинских правоохранителей удалось не только перекрыть канал контрабанды художественных ценностей, не только задержать контрабандистов, но и найти эти бесценные произведения искусства, которые мы сегодня, после завершения всех официальных процедур, возвращаем нашим итальянским друзьям», — заявил глава государства.



Порошенко поблагодарил итальянскую сторону за возможность продемонстрировать украинцам эти бесценные произведения искусства, которые временно выставлялись в Киеве, музее Ханенко. По его словам, в течение нескольких недель этой возможностью воспользовались десятки тысяч киевлян и гостей города.



Министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Дарио Франческини сказал, принимая картины, что похищение этих шедевров стало огромной трагедией для всей Италии: «Страх никогда не вернуть эти необыкновенные шедевры был очень сильным».

Для справки. В мае 2016 года сотрудники Госпогранслужбы нашли 17 картин, которые были похищены в ноябре 2015 года из музея Кастельвеккьо в Вероне. Операция «Близнецы» длилась несколько недель и была на личном контроле Президента Украины. Полотна были найдены на острове Турунчук в Одесской области, в 1,5 км от приднестровского сегмента украинско-молдовской границы. Похищением картин занималась группа в составе граждан Италии и Молдовы, а к перемещению картин также были привлечены граждане РФ и украинка. Найденные одесскими пограничниками картины написаны итальянскими художниками 15-17 веков. В частности, это «Портрет мальчика с детским рисунком» стоимостью 2 млн евро и «Портрет молодого монаха-бенедиктинца» кисти Джованни Франческо Карото; «Святое семейство» работы Андреа Мантенья, датируется 1495 годом и оценивается в 4 млн евро; «Дама с ликнидиями» Питера Пауля Рубенса стоимостью около 1,5 млн евро; «Мадонна с куропаткой» Антонио ди Пуччио Пизанелло, которая является визитной карточкой веронского музея и оценивается в 4 млн евро.

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