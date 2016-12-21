Кому в Одессе отключат свет 22 декабря

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 22 декабря 2016 года в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение, в частности, будет временно прекращено по таким адресам одесситов:

Центральный РЭС

ул. Канатная 100/4, 100/5, 95, 97.

00:00-05:00

Северный РЭС

Большевик: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й переулки 8 Марта; спуск 8-го марта;

ул. Главная 3, 5, 5а, 7, 7а, 9-18 вся;

8 марта 23а.

с 09:00 до 17.00

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