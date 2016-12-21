Кому в Одессе отключат свет 22 декабря

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 22 декабря 2016 года в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение, в частности, будет временно прекращено по таким адресам одесситов:
Центральный РЭС
ул. Канатная 100/4, 100/5, 95, 97.
00:00-05:00
Северный РЭС
Большевик: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й переулки 8 Марта; спуск 8-го марта;
ул. Главная 3, 5, 5а, 7, 7а, 9-18 вся;
8 марта 23а.
с 09:00 до 17.00