В Одессу доставлен Вифлеемский огонь мира

19 декабря в Одессе на Соборной площади представители Национальной скаутской организации «Пласт» торжественно передали Вифлеемский огонь.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что Вифлеемский огонь мира приняла временно исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, после чего каждый присутствующий смог зажечь свечу и забрать её с собой.







Для справки. «Вифлеемский огонь мира» является традиционным международным скаутским событием во время празднования Рождества Христова. Ежегодно огонь, зажженный в Вифлееме, скауты передают по городам всего мира. В Украину его привозят представители Национальной скаутской организации «Пласт». Огнем, как символом тепла, согласия и мира делятся с жителями городов, передают в государственные учреждения, больницы, школы и детские дома.

Фото: ОГА

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