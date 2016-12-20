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Одесские новости 20.12.2016 19:05
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В Одессу доставлен Вифлеемский огонь мира

19 декабря в Одессе на Соборной площади представители Национальной скаутской организации «Пласт» торжественно передали Вифлеемский огонь.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что Вифлеемский огонь мира приняла временно исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская, после чего каждый присутствующий смог зажечь свечу и забрать её с собой.
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Для справки. «Вифлеемский огонь мира» является традиционным международным скаутским событием во время празднования Рождества Христова. Ежегодно огонь, зажженный в Вифлееме, скауты передают по городам всего мира. В Украину его привозят представители Национальной скаутской организации «Пласт». Огнем, как символом тепла, согласия и мира делятся с жителями городов, передают в государственные учреждения, больницы, школы и детские дома.
Фото: ОГА

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