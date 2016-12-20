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20.12.2016 18:57
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В Одессе накрыли подпольный покер-клуб

Правоохранители обнаружили и пресекли незаконную деятельность покер-клуба, расположенного в одной из квартир в доме на улице Базарной.

Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

По данным ведомства, молодые люди собирались на квартире для проведения коммерческих туров по игре в покер, что противоречит Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

«В ходе проведения санкционированного обыска было изъято 1 игровой стол для покера, 450 игровых фишек, 8 колод карт, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность. Также обнаружены и изъяты добытые преступным путем денежные средства в сумме 22500 гривен и 550 долларов США», — сказано в сообщении.

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Виновному грозит штраф от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Продолжается досудебное следствие.

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