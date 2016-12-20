Убийство российского посла в Турции

19 декабря на Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова совершено вооруженное нападение.



Инцидент произошел в Анкаре, сообщают зарубежные СМИ.

Андрей Карлов от пулевого ранения скончался.

«Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии был ранен посол России, от которого он скончался», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

В то же время Захарова заявила, что Россия квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт. По ее словам, этот вопрос будет поставлен перед Совбезом ООН.

По свидетельствам очевидцев, нападавший во время стрельбы прокричал два слова – «Алеппо» и «месть». При этом издание опубликовало фото нападающего с пистолетом в руке рядом с послом, который лежит на полу с раскинутыми руками.

Злоумышленник, по предварительным данным, вошел в галерею с полицейским удостоверением. Во время выступления российского дипломата он выстрелил в воздух, а затем попал в него.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в Турции прошли протесты против военной интервенции России в Сирии.

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