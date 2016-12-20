Одесские отделения «ПриватБанка» 19 декабря сами были в шоке от банковских метаморфоз

19 декабря в одесских отделениях «ПриватБанка» во второй половине дня не было наплыва клиентов, ибо наличные для выдачи клиентам-физическим лицам закончились около 11 часов, а после обеда кассы отделений банка оказались просто закрытыми.



Ситуацию объясняют передачей полномочий руководством местного отделения банка Временной администрации, сообщает Укринформ.

«Не можем предоставить ни одной информации о том, сколько отделений и служб «ПриватБанка» функционировали в Одессе в понедельник и какое количество наличных выдано по требованиям клиентов. Сейчас осуществляется пересчет средств, продолжается процесс передачи полномочий Временной администрации банка», — отметил руководитель одной из служб Одесского отделения «ПриватБанка» Петр Ульяницкий.

На вопрос клиентов, когда можно будет получить услуги банка, например, в «Северном» отделении «ПриватБанка» в Одессе, отвечали: «Приходите 20 декабря».

Кассир-оператор этого отделения прекратила работу еще до обеда, поскольку не хватало наличности для выдачи клиентам. Из-за этого утром здесь выдавали клиентам-физическим лицам только часть запрашиваемых сумм.

Работники банка советовали клиентам снимать деньги в банкоматах других кредитно-финансовых учреждений.

Похожую картину можно было наблюдать во многих отделениях «ПриватБанка» в Одессе, где утром были очереди клиентов в кассы и к сотрудникам финучреждения. А в послеобеденное время людям рекомендовали обратиться за услугами 20 декабря. Работники, в основном, были заняты тем, что предоставляли консультации одиночным клиентам банка.

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