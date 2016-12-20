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Одесские новости 20.12.2016 17:40
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Одесситы-чернобыльцы получат матпомощь от мэрии

13 пострадавших при аварии на ЧАЭС получат материальную помощь, выделенную из городского бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ежегодную разовую помощь чернобыльцам в этом году из бюджета выделят 1 миллион 216 тысяч гривен.

«По результатам рассмотрения материалов дел, рабочая группа приняла решение об оказании адресной денежной помощи четырем участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категории, с первой и второй группой инвалидности, размер пенсии которых не превышает 3500 гривен, в размере по 2000 гривен каждому, на общую сумму 8 тысяч гривен. Также рабочей группой принято решение об оказании адресной одноразовой денежной помощи для возмещения затрат за путевки на оздоровление девяти гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, по 4500 гривен каждому, на общую сумму 40,5 тысяч гривен», — сказано в сообщении.

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