Нардеп Скорик побывал на съезде социалистов Молдовы

Народный депутат Украины Николай Скорик принял участие в работе Внеочередного съезда партии социалистов Молдовы.



Об этом сообщила на Facebook-страничке журналист Марианна Присяжнюк.

«Нардеп от Оппоблока, экс-регионал, проводник «русского мира» в Одесской области Николай Скорик сегодня был замечен на съезде партии социалистов Молдовы», — сообщила журналистка.

«Тут говорят, что Скорик выступил на их внеочередном заседании. И, да, там были и «большие друзья» из РФ. Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон как раз выдвигался на пост главы государства от этой партии. Кстати, в ходе предвыборной кампании Додон назвал Крым российским (кто не помнит), а сам является большим сторонником кремлевской политики», добавила Присяжнюк.



Журналист напомнила, что Генпрокурор Украины заявлял о внесении в Верховную Раду Украины на лишение Скорика депутатской неприкосновенности по делу о Евромайдане 2014 года.

«Раньше Луценко заявлял, что внесет в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности со Скорика в связи с делом о нападении на евромайдановцев 19 февраля 2014 года, которым, по мнению ГПУ, руководил Скорик. Так, а что там? Какие новости?», — вопрошает Присяжнюк.

Сам нардеп, который был в качестве почетного гостя в Кишиневе на Внеочередном съезде Партии социалистов Молдовы, на своём сайте «Работаю для людей» написал: «Я представляю в Верховной Раде Украины во фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА интересы жителей Одесской области. Одессу и Кишинев разделяют всего 160 километров, но наши отношения измеряются не в километрах, а, действительно, теми связями, которые практически невозможно разрушить. Мы забыли как-то за последние годы словосочетание «братские народы». Я от всей души желаю нашему братскому народу Молдовы процветания. Я уверен, что под руководством такого президента Молдову ждет процветание. Уверен, что ваше государство будет идти по пути укрепления своей государственности и настоящей экономической независимости».

Также народный депутат процитировал часть своего выступления на съезде молдавских социалистов: «От имени и по поручению лидера нашей фракции в Верховной Раде Украины Юрия Бойка, от имени депутатов ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в Верховной Раде, от всех наших партийцев мы поздравляем Игоря Додона и весь молдавский народ с победой на президентских выборах. В Молдове победили силы, которые выступают за мир, за социально ориентированную экономику, которая, в первую очередь, защищает интересы человека, которая выступает за то, чтобы Молдова была сильным государством».

Для справки. 18 декабря 2016 года в Кишиневе состоялся XIV внеочередной Съезд Партии социалистов Республики Молдова. В его работе приняли участие около 800 делегатов и гостей со всей страны, а также приглашенные гости из-за рубежа. На Съезде присутствовали делегации из 16 государств, высокопоставленные официальные лица, экономисты, политологи, эксперты, руководители и представители политических партий стран СНГ, ЕС и Азии.



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