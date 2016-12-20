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Одесские новостиУкраинские новости 20.12.2016 14:59
НБУ
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Нацбанк 19 декабря выпустил монету, посвящённую Богдану Ступке

19 декабря Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Богдан Ступка».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что выпущенная в серии «Выдающиеся личности Украины», монета посвящена выдающемуся украинскому актёру, Герою Украины Богдану Сильвестровичу Ступке, сыгравшему более 150 ролей в кино и театре.

Как сообщается, тираж памятной монеты составляет 25 тыс штук, а изготовлена она из нейзильбера, весит 12.8 г, имеет 31 мм в диаметре и имеет номинал 2 грн.

Купить её можно за 30 гривен в Одесских отделениях Нацбанка Украины и его дистрибюторов — Ощадбанка и Укргазбанка.
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Для справки. В 2016 году Нацбанк в серии «Выдающиеся личности Украины» выпустил такие памятные монеты: «София Русова», «Иван Миколайчук», «Михаил Грушевский». В 2017 году планируется выпуск монет этой серии, посвящённых Татьяне Яблонской, Николаю Костомарову, Ивану Айвазовскому, Александру Архипенко и Михаилу Петренко.

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