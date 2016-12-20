Международный аэропорт Одесса встретил миллионного пассажира

19 декабря в Международном аэропорту «Одесса» приветствовали миллионного пассажира, обслуженного в 2016 году.



Об этом сообщает официальный сайт Международного аэропорта Одесса.

Отмечается, что миллионный пассажир отправился из Международного аэропорта Одесса рейсом в Стамбул авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Счастливчика Павла Е., который оказался жителем Одессы и часто летающим пассажиром, авиакомпания МАУ наградила двумя билетами в Европу, а также повысила до бизнес-класс обслуживания на борту. Аэропорт предоставил пассажиру сертификат на право пользования бизнес-залами во время будущей поездки.

Директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Виталий Портянко отметил, что «достичь миллионного рубежа удалось благодаря слаженной работе всех служб аэропорта по улучшению качества услуг в аэропорту».









Фото: МАО

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