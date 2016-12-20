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Одесские новости 20.12.2016 15:16
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Маленькие жители Одесского зоопарка получили имена

В День Святого Николая в Одесском зоопарке состоялся праздник, на котором были подведены итоги конкурса «Дай имя малышу».

Об этом сообщает пресс-служба парка.

На ярком празднике было устроено настоящее веселье: конкурсы в компании сказочных персонажей, танцы, игры и угощение для всех пришедших.

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«На празднике также были объявлены победители конкурса «Дай имя малышу». Лучшие имена для маленьких тигрят придумал Даниил Бочивар: их назвали Лорд и Леди Ди. Детеныш зеленых мартышек по предложению Юлии Малюты получил кличку Одиссей. А юная львица благодаря Алене Финк стала Соней», — сказано в сообщении.

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Все авторы имен-победителей получили призы от Одесского зоопарка.

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