Кому в Одессе отключат свет 21 декабря

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 21 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Моторная, 6, 8

c 1-го по 5-й Моторные п-ки все ж/д

с 09:00 до 17:00

ул. Колонтаевская, 6, 7

ул. Садиковская, 25-27, 33-35, 36-44

с 09:00 до 17:00

пер. 1-й Водопроводный, 4-12, 3-13

ул. Водопроводная, 10

с 10:00 до 16:00

Северный РЭС

ул. Проценко, 23

с 09:00 до 17:00

ул. Грушевского

ул. Одесская

ул. Куницы

ул. Ярослава Галана

Котельная (ул. Одесская, 58)

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