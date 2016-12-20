Кому в Одессе отключат свет 21 декабря

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 21 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Моторная, 6, 8
c 1-го по 5-й Моторные п-ки все ж/д
с 09:00 до 17:00
ул. Колонтаевская, 6, 7
ул. Садиковская, 25-27, 33-35, 36-44
с 09:00 до 17:00
пер. 1-й Водопроводный, 4-12, 3-13
ул. Водопроводная, 10
с 10:00 до 16:00
Северный РЭС
ул. Проценко, 23
с 09:00 до 17:00
ул. Грушевского
ул. Одесская
ул. Куницы
ул. Ярослава Галана
Котельная (ул. Одесская, 58)