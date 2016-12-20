Новый год в Одесской компании - PEOPLE-cafe Одесса 2017

20.12.2016 21:04
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Кому в Одессе отключат свет 21 декабря

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 21 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Моторная, 6, 8
c 1-го по 5-й Моторные п-ки все ж/д
с 09:00 до 17:00

ул. Колонтаевская, 6, 7
ул. Садиковская, 25-27, 33-35, 36-44
с 09:00 до 17:00

пер. 1-й Водопроводный, 4-12, 3-13
ул. Водопроводная, 10
с 10:00 до 16:00

Северный РЭС

ул. Проценко, 23
с 09:00 до 17:00

ул. Грушевского
ул. Одесская
ул. Куницы
ул. Ярослава Галана
Котельная (ул. Одесская, 58)

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