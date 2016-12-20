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Главные новостиОдесские новости 20.12.2016 11:12
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Губернатором Одесской области может стать полиграфист

Фаворитом в конкурсе на должность губернатора Одесской области является директор полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов.

Об этом сообщает издание Таймер, ссылаясь на собственные источники.

Однако, вопрос с объявлением Степанова победителем конкурса еще далек от окончательного решения. Более того, из-за определенных разночтений по поводу кандидатуры нового губернатора оглашение результатов конкурса может быть отложено.

Справка. Максиму Степанову 39 лет, и он уже имеет опыт работы в Одесской ОГА: был первым заместителем губернатора Николая Сердюка, который возглавлял регион с 2007 по 2010 годы.

С 2011 года Степанов руководит полиграфкомбинатом «Украина» — предприятием, которое занимается, среди прочего, печатью паспортов, водительских прав и других официальных документов. В частности, именно «Украине» поручено изготовление биометрических паспортов нового образца, в связи с чем предприятие и его руководитель оказались в центре скандала: критики утверждали, что цена на документ формируется непрозрачно, и что в процессе изготовления паспортов присутствует коррупционная составляющая. Сам Степанов подобные обвинения, как водится, категорически отрицал.

На сегодняшний день большая часть негативных публикаций относительно Степанова удалена со страниц публиковавших их информагентств.

Напомним,что результаты конкурсы должны объявить уже сегодня.

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