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Мировые новостиОдесские новости 20.12.2016 11:14
Свитолина
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14-я «ракетка» мира одесситка Свитолина хочет попасть в десятку сильнейших теннисисток мира

14-я «ракетка» мира Элина Свитолина, родом из Одессы, рассказала о своей главной задаче на предстоящий год.

По словам лучшей теннисистки Украины, ее главная цель — попасть в топ-10 мирового тенниса, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Моей главной целью является попадание в топ-10. Очень хочется, чтобы в этот раз межсезонная подготовка прошла нормально. Я упорно работаю над своим физическим и психологическим состоянием. Большое значение имеют детали, и я буду много трудиться над ними, внося небольшие изменения», — отметила спортсменка.

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