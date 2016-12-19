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Одесские новости 19.12.2016 20:13
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В Одесской области прошли первые выборы глав местных советов и депутатов объединенных территориальных громад

18 декабря в двух объединенных территориальных громадах Одесской области — Ширяевской и Коноплянской — прошли первые выборы глав местных советов и депутатов.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что главами Ширяевской и Коноплянской территориальных громад стали представители БПП «Солидарность».

По предварительным подсчетам, главой Ширяевской территориальной громады стал представитель партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко Виктор Полюганич, который набрал 63,8 % голосов. Его ближайшая соперница Юлия Шаповалова набрала 22,7%.

В Коноплянской ОТГ победил действующий председатель Коноплянского сельсовета самовыдвиженец Александр Волошин, которого поддержал БПП: выигравший кандидат набрал 61,6% голосов.

Для справки. По результатам голосования в Украине должны быть избраны 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городской голова, а также соответствующие местные советы и один староста. Самая высокая явка на выборах была зафиксирована в Закарпатской — 79,23% и Одесской — 63,79% областях.

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