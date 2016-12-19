В Одессе появится еще один низкопольный трамвай

Вскоре в Одессе планируют запустить четвертый трамвай с частично низким полом.



Об этом сообщает пресс-служба «Одесгорэлектротранс».

По словам главного инженера КП «Одесгорэлектротранс» Александра Каташинского, после того, как новый трамвай пройдет в пробную обкатку, он, скорее всего будет работать на маршруте №3 или 18.

«Новые трамваи отлично зарекомендовали себя, и имеют положительные отзывы как со стороны водителей, так и от пассажиров. Всегда приятно иметь дело с новой техникой, а мы можем смело говорить, что эти трамваи новые: в них полностью новый салон, кузов, электроника, капитально отремонтированные тележки, но на них ставится больше половины новых узлов и агрегатов. То есть, из того, что уже использовалось, остался минимум», — заявил он.

Отмечается, что модернизированный вагон оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового аппарата, а также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками зрения. Кроме того, установлены новые современные мягкие сидения.

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